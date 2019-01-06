Son Dakika Haberleri: İdmanyurdu Spor Zirvedeki Yerini Sağlamlaştırdı

İdmanyurdu Spor Zirvedeki Yerini Sağlamlaştırdı

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Karayolları Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

İdmanyurdu Spor Zirvedeki Yerini Sağlamlaştırdı, System.String[]
Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Karayolları Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Ankara Beştepe'de oynanan karşılaşmaya İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı geçen günlerde takımı çalıştırmaya başlayan deneyimli antrenör Gökhan Rahman Çokşen eşliğinde çıktı. Sergiledikleri performans ile Karayolları Voleybol Takımını 3-0 mağlup eden filenin sultanları ilk seti 18-25, ikinci seti 20-25 ve üçüncü seti de 17-25'lik skorlarla kazandı. Lige aldıkları galibiyetlerle devam eden Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımını kulüp başkanı Veli Çelik de yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden izleyen ve maç sonrasında sahaya inerek takımı tebrik eden Başkan Çelik takım ile birlikte anı fotoğrafı çektirdi. Aldıkları galibiyet ile mutlu olduklarını ifade eden Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı antrenörü Gökhan Rahman Çokşen ise takımı ile beraber 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'i unutmadı. Takım şehit polis Fethi Sekin'i polis selamı vererek rahmetle andı.

Maçın sonunda takımın galibiyetini sosyal medya hesabından paylaşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı takımı elde ettikleri galibiyet nedeni ile tebrik ederek "Karayollarını 3-0 mağlup eden Bozüyük Belediye İ.Y. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Polis, Türkiye, Bozüyük, voleybol, Spor
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