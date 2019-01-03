İDO, 87 Ek Seferle Yarıyıl Tatiline Hazır

18 Ocak Cuma akşamı başlayıp, 3 Şubat Pazar günü sona erecek olan yarıyıl tatilinde misafirlerinin hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacak alternatif seferler için hazırlıkları tamamlayan İDO, ek sefer biletlerini şimdiden satışa sundu.

İDO, 18 milyon öğrencinin ve ailelerinin beklediği yarıyıl tatilinde muhtemel yoğunluğu ön görerek 87 ek seferle tatilcilere destek verdi. 18 Ocak Cuma akşamı başlayıp, 3 Şubat Pazar günü sona erecek ve iki hafta sürecek yarıyıl tatili boyunca İDO, tüm hatlar için talep yoğunluğunu gözeterek planladığı ek seferlerle tarife sıklığını desteklerken, aynı zamanda avantajlı bilet fiyatları sunuyor.

Yarıyıl tatiline özel 87 ek sefer

Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak şekilde planlanan ve sömestr tatili dönemini kapsayan İDO tarifeli seferlerini 87 karşılıklı ek sefer ile destekleyecek. İDO planlanan ek seferlerle birlikte, Sömestr döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısını 1183'e çıkarmış oldu.

Ek seferler şimdiden satışa açıldı.

İDO misafirleri, İDO'nun deniz otobüsü dış hatlarında, Bostancı-Yenikapı- Bandırma 48 TL, Kadıköy-Yenikapı- Bursa 23 TL, Kadıköy-Yenikapı- Armutlu ve T.K-Armutlu-Bursa 23 TL'den başlayan avantajlı fiyat seçeneklerinden yararlanmak için www.ido.com.tr 'yi ziyaret edebilir, istedikleri saatlerdeki seferlere bilet alabilirler. Ayrıca, İDO terminallerindeki gişe noktaları, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezi aracılığı ile de tercih edecekleri destinasyon için de bilet satın alabilirler.

Hızlı Feribot hatlarında avantajlı fiyatlar

İDO'nun Hızlı Feribot hatlarında ise Pendik- Yalova hattında yaya yolcu 8 TL, araç içi yolcu 1 TL, araç 60 TL; Yenikapı-Yalova hattında yaya yolcu 20 TL, araç içi yolcu 14 TL, araç 72 TL,

Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcu 23 TL, araç içi yolcu 15 TL, araç 102 TL, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcu 48 TL, araç içi yolcu 30 TL, araç 163 TL olmak üzere başlayan fiyatlarla avantajlı biletler satışta bulunuyor.