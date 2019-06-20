Son Dakika Haberleri: İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi
Son Dakika Güncel Haber

İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi

59 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) tarafından, Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı ile Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hatlarında bazı seferlerin yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiği bildirildi.

İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) tarafından, Yenikapı- Bandırma ve Bandırma-Yenikapı ile Yenikapı- Bursa ve Bursa-Yenikapı hatlarında bazı seferlerin yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiği bildirildi.
İDO'dan yapılan açıklamada, 21-22 Haziran tarihleri arasında Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı hattında bazı seferlerin yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiği, söz konusu günlerde günde 6 hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet verdikleri belirtildi.
İlgili hatta ait güncel sefer saatlerinin "www.ido.com.tr" adresinden görüntülenebildiği aktarılan açıklamada, "0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 12 gidiş-12 dönüş olmak üzere toplam 24 Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 21-22 Haziran tarihleri arasında Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"21 Haziran'da 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş-10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Bursa, Bandırma, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babası tarafından öldürülen gencin boğazındaki ikinci bıçak darbesi araştırılacak Cani adam, borç para teklifini geri çeviren arkadaşını bıçakladı! Dehşet anları kamerada Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:14:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]