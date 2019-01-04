İdo Bursa-Bandırma Yenikapı Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, İstanbul Deniz Otobüsleri
, (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa- Armutlu-Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy
arasından yapılan seferlere ilişkin duyuru yapıldı. İDO resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Bostancı arasındaki bazı seferler yapılamayacak.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz, olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 4 Ocak Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz".
Öte yandan kent genelinde fırtına ve sağanak yağışını etkisi sürüyor. Birçok noktada olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ekipleri, kar küreme araçlarıyla hazır bekletiliyor. - İSTANBUL