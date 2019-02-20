Son Dakika Haberleri: İdo'da Bazı Seferler İptal

İdo'da Bazı Seferler İptal

36 dakika önce

İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İdo'da Bazı Seferler İptal, System.String[]
İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen Seferler şöyle:

Yalova-Pendik/ 08: 00 - 08: 45

Pendik-Yalova/ 08: 00 - 08: 45

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Pendik, Yalova, DHA, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
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