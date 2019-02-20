İdo'da Bazı Seferler İptal
36 dakika önce
İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İSTANBUL DHA
- İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin (İDO
) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen Seferler şöyle:
Yalova-Pendik/ 08: 00 - 08: 45
Pendik-Yalova/ 08: 00 - 08: 45
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:49 Kaynak: DHA
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