İdo'da Bazı Seferler İptal Edildi
40 dakika önce
İstandul Deniz Otobüsleri (İDO)' da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İstandul Deniz Otobüsleri (İDO)' da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İstanbul
Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy
- Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50 ve Bandırma
- Yenikapı - Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
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