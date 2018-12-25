Son Dakika Haberleri: İdo'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptali

İdo'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptali

18 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İdo'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptali, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda, "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 25.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19: 50 seferimizi, 25.12.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21: 00 seferimizi, 26.12.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferimizi ve 26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:53 Kaynak: İHA

Kadıköy, İtü, İstanbul, Güncel
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