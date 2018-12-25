İdo'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptali
1 saat önce
İDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptaliİSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
İSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri
A.Ş (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda, "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 25.12.2018 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
19: 50 seferimizi, 25.12.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21: 00 seferimizi, 26.12.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferimizi ve 26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:34 Kaynak: İHA
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada