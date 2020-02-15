İDO'dan Elazığ'daki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası - Son Dakika

İDO, Elazığ'daki depremzede çocuklara moral kazandırmak amacıyla oyuncak toplama kampanyası başlattı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, depremzede çocukların iyileşmelerine katkı sunmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen İDO çalışanları ve yolcular, Yenikapı, Sirkeci, Kadıköy, Bostancı, Pendik, Bursa ve Yalova terminallerine 15 Mart'a kadar yeni oyuncaklar teslim edebilecek.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Müdürü Hande Ergünlü, depremzede çocuklara moral vermek istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın iyileşmelerine katkıda bulunmak için tüm çalışanlarımız ve yolcularımızla birlikte harekete geçmekten çok mutluyuz. Çalışan ve yolcularımızın bize teslim edecekleri oyuncakları da özenle Elazığ'daki çocuklara teslim edeceğiz. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı açısından böyle değerli bir eylemi harekete geçirmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.