İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri - Son Dakika

İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri

15.12.2020 08:37
İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı- Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova- Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Yenikapı, Kadıköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri - Son Dakika


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