İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri - Son Dakika

Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı- Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova- Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Şikayetler çığ gibi! Genç erkekleri jigolo yapma bahanesiyle kandırıp dolandırmışlar

ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var