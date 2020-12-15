İDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri - Son Dakika

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.
Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı- Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova- Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.
- Kaynak: AA
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