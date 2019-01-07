İdo'dan Sefer İptali
26 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:47 Kaynak: AA
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