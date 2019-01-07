Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptali

İdo'dan Sefer İptali

26 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:47 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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