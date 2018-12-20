Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

2 saat önce

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07: 30 Bursa-Yenikapı, 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:06 Kaynak: DHA

Kadıköy, Bandırma, Bursa, Marmara Denizi, Güncel
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