İdo'dan Sefer İptalleri
2 saat önce
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07: 30 Bursa-Yenikapı, 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:06 Kaynak: DHA
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