Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

29 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:15 Kaynak: AA

Bandırma, İstanbul, Güncel
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