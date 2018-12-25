İdo'dan Sefer İptalleri
29 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:15 Kaynak: AA
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Adaylık Teklifi Aldığını Açıkladı