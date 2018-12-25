Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

31 dakika önce

İstanbul DHAİDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İdo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
İstanbul DHA

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:

26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07: 50

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı  07: 45

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45

25.12.2018

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21: 00

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19: 50 - 21: 45

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19: 50

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19: 00 - 20: 55

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19: 00

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18: 45 - 21: 45

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18: 45

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

-Sahilden görüntü

-Denizden görüntü

-Dalgalar

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:11 Kaynak: DHA

Bursa, Kadıköy, İstanbul, Güncel
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