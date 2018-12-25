Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa ve saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:34 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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