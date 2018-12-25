İdo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
ve saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:34 Kaynak: AA
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