Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

35 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.


İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 18: 45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma ile 09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:57 Kaynak: AA

Armutlu, Kadıköy, Bandırma, İtü, Güncel
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