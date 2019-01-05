İdo'dan Sefer İptalleri
35 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy
, 18: 45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma
ile 09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:57 Kaynak: AA
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