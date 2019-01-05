İdo'dan Sefer İptalleri
20 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
ile 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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