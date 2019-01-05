Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

20 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.

İdo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa ile 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Bursa, Kadıköy, İtü, Güncel
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