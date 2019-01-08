İdo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:31 Kaynak: AA
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