Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İdo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Bursa, Kadıköy, İstanbul, Güncel
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