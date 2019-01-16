İdo'dan Sefer İptalleri
21 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:09 Kaynak: AA
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