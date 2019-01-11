Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri - İstanbul

İdo'dan Sefer İptalleri - İstanbul

8 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.50 ve 09.50 saatlerindeki Kadıköy-Yenikapı- Bursa ile 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Ayrıca saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Bursa, Kadıköy, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana Borcumuz Varmış, Onu da Ödeyelim Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan: İstanbul'daki Seçimler İptal Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 08:32:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sefer İptalleri - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]