Son Dakika Haberleri: İdo'dan Sevgililer Günü'nde 'First Class' Kampanya

İdo'dan Sevgililer Günü'nde 'First Class' Kampanya

1 saat önce

İDO, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilileri Kadıköy İskelesi'nde "SarılGeç" turnikesinde bedava geçiş sürpriziyle karşıladı.

İdo'dan Sevgililer Günü'nde 'First Class' Kampanya, System.String[]
İDO, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilileri Kadıköy İskelesi'nde "SarılGeç" turnikesinde bedava geçiş sürpriziyle karşıladı. İDO farklı şehirlerde yaşayan çiftler için ise "AşklaGel" kampanyasıyla deniz manzaralı fotoğraflarla sevgilileri bir araya getirdi. Kampanya kapsamında Sevgililer Günü'nde #AşklaGel etiketiyle kareler paylaşan çiftlerden en çok beğeni alan fotoğrafın sahibine İDO'dan first class gidiş-dönüş bileti hediye edilecek.

İDO, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kadıköy İDO iskelesinde bir turnikenin üstüne 'Sevgililer Günü' temalı bir giydirme yaptırarak, turnikede sevgilileri bedava geçiş sürpriziyle karşıladı. Gün boyu Kadıköy- Bakırköy hattında 08.00, 10.50, 15.20 ve 18.10 seferlerinde geçerli olan sürprizle sevgililere "SarılGeç" yönlendirmesi yapan ve turnikenin önünde birbirine sarılan kişiler belirlenen turnikeden ücretsiz geçme hakkına sahip oldu. Tüm İDO yolcularının da Kadıköy İskelesi'nde şahit olduğu renkli anlar, sevgililere eğlenceli dakikalar yaşattı.

İDO'nun sosyal medya hesapları üzerinden yürüttüğü 'Sevgililer Günü' kampanyası "AşklaGel" projesinde, İDO farklı şehirlerde yaşayan çiftleri deniz manzaralarının fotoğraflarını çekerek ve birbirlerini tamamlayan kolajlar haline getirerek @idosayfasını etiketlemeye çağırdı. İDO, Sevgililer Günü'ne dair nefis manzaralar paylaşan ve AşklaGel etiketiyle paylaşım yapan çiftlerden kampanya sonunda en çok beğeni alan fotoğrafın sahibine first class gidiş-dönüş bileti hediye edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

14 Şubat, Kadıköy, Sevgililer Günü, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
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