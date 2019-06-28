Son Dakika Haberleri: İDO'dan Tekirdağ ve adalara sefer
Son Dakika Güncel Haber

İDO'dan Tekirdağ ve adalara sefer

1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Tekirdağ ve adalara açılıyor.

İDO'dan Tekirdağ ve adalara sefer, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Tekirdağ ve adalara açılıyor.

İDO internet sitesinde yapılan açıklamada, "İDO konforu ve hızı şimdi Tekirdağ hattında. Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası seferler 6 Temmuz'da başlıyor" denildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
İstanbul Deniz Otobüsleri, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı İDO, Tekirdağ'dan Marmara Adası ve Avşa Adası'na seferler başlatıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDO'dan Tekirdağ ve adalara sefer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]