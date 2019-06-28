İDO'dan Tekirdağ ve adalara sefer
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Tekirdağ ve adalara açılıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
(İDO) Tekirdağ
ve adalara açılıyor.
İDO internet sitesinde yapılan açıklamada, "İDO konforu ve hızı şimdi Tekirdağ hattında. Tekirdağ- Marmara
Adası- Avşa
Adası seferler 6 Temmuz'da başlıyor" denildi. - TEKİRDAĞ
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