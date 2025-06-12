İDO'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon - Son Dakika
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Turizm

İDO'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon

İDO\'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon
12.06.2025 14:40
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), uluslararası sefer ağını genişletme kararı aldı. Geçen yıl başlatılan Ege Adaları rotası bu yıl Midilli ve Rodos ile güçlendirildi. Ayrıca, Bulgaristan'ın Burgaz şehrine düzenli seferler başlatıldı. Yeni hatlar, İDO filosuna ait özel bir gemide yapılan lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), uluslararası sefer ağını genişletmeye devam ediyor. Geçen yıl başlattığı Ege Adaları rotasını bu yıl Midilli ve Rodos'la güçlendiren İDO, ayrıca Bulgaristan'ın Burgaz şehrine de düzenli seferler başlatıyor. Bu yeni hatlar, İstanbul İDO Sirkeci Terminali'nden hareket eden İDO filosuna ait özel bir gemide yapılan lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

DÖRT DENİZDE HİZMET

İDO artık Marmara, Ege ve Karadeniz'in yanı sıra Akdeniz'de de aktif. Yeni açılan Taşucu–Girne hattı ile dört denize yayılan bu strateji, Türkiye'nin deniz yolculuğunda uluslararası markalaşma vizyonunu pekiştiriyor.

İDO'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon

YENİ ROTALAR

İDO, bu sezon uluslararası hatlarını genişleterek Ege Denizi'ne ek Akdeniz ve Karadeniz'de yaptığı seferler ile 4 denizde aktif rol almaya başladı. Ege Denizi'nde yoğun ilgi gören Midilli ve Rodos adaları bu sezon programda yerini aldı. Türkiye'den Yunan adalarına açılan bu hatlar sayesinde, yolcular yaz boyunca keyifli, hızlı ve emniyetli bir şekilde farklı kültürleri deneyimleme fırsatı buluyor. Öte yandan, İDO'nun bu yıl ilk kez başlattığı İstanbul Sarayburnu'ndan kalkarak Bulgaristan'ın Burgaz şehrine giden sefer, Karadeniz üzerinden Avrupa'ya deniz yoluyla erişim olanağı sunuyor. Ayrıca Taşucu'ndan başlayan Girne hattı ile Akdeniz'e açılan yeni bir kapı daha oluşturuldu. Bu yeni güzergâhlarla birlikte İDO, dört farklı denizde hizmet veren bir yapıya kavuşarak Türkiye'nin deniz ulaşımındaki uluslararası marka kimliğini daha da güçlendirdi.

GÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan: "Ege'de geçen yıl 4 adaya 155.000 yolcu taşıdık. Bu yıl 6 adaya yayılan seferlerle hedefimiz 300.000 yolcuya ulaşmak. Deniz taşımacılığı bizim için sadece ulaşım değil, bir deneyim yaratma sürecidir. Yeni rotalarla kültürel bağlarımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Dr. Orhan ayrıca, İDO gemilerinin kurumsal organizasyonlar, düğünler ve özel etkinlikler gibi farklı amaçlarla kiralanabildiğini belirterek bu alandaki taleplerin de artmakta olduğuna dikkat çekti. "Filomuz sadece yolcu taşımacılığı için değil, özel etkinlikler için de kullanılabiliyor. İstanbul'un denizle buluştuğu bu eşsiz atmosferi yaşamak isteyen şirketler ve bireyler için farklı gemi alternatifleriyle hizmet veriyoruz" dedi.

İDO'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon

FİLOYA YAPILAN YATIRIMLAR

"İstanbul Deniz Otobüsleri olarak, şehrin deniz ulaşımında taşıdığı kritik rolün farkındayız. Bu doğrultuda hem filo gücümüzü hem de hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Bugün itibarıyla İDO filosunda toplam 49 gemimiz bulunuyor. Bu gemiler, farklı yolcu ve araç taşıma ihtiyaçlarına özel olarak sınıflandırılmış durumda. Filomuzun bu çeşitliliği, sadece sayısal büyüklükten ibaret değil aynı zamanda hizmet kalitesine yapılan stratejik bir yatırımdır. Hem teknik altyapı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından filomuzu modernize etmek adına sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde, yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir deniz yolculuğu sunarken, İstanbul'un ulaşım yükünü de deniz üzerinden hafifletmeye devam ediyoruz."

YENİ HATLAR, BOĞAZIN ORTASINDA DENİZİN KALBİNDE TANITILDI

İstanbul İDO Sirkeci Terminali'nde gerçekleştirilen lansman gecesi; DJ performansı, trio müzik ve açık büfe yemekle davetlilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Gece boyunca İDO'nun yeni vizyonu ve filo stratejisi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Geceye katılan İDO ortaklarından Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi; "38 yıllık başarı hikâyemizi bugün bir kez daha kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımıza, misafirlerimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İDO, güvenli ve konforlu deniz taşımacılığında daima sizinleydi, bundan sonra da olmaya devam edecek."

İDO'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon

Etkinlik kapsamında İDO Kurumsal İletişim Müdürü Sencan Taşçı da bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda İDO'nun 1987 yılında başlayan hikâyesinden bugüne kadar olan yolculuğu detaylandırıldı. Şirketin özelleşme süreci, hızlı feribot yatırımları, çevreci uygulamalar ve dijitalleşme adımları gibi önemli dönüm noktaları vurgulandı. Ayrıca 2025 itibarıyla genişleyen filoya yapılan yatırımlar, yolcu güvenliğini önceliklendiren projeler ve uluslararası pazarlarda büyüme hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Lansman gecesinde davetlilere İDO'nun yeni vizyonunu ve faaliyetlerini yansıtan özel bir tanıtım filmi de izletildi. Film, İDO'nun operasyonel gücü ve uluslararası stratejilerini etkileyici görsellerle aktardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde müzik, sohbet ve deniz havasıyla keyifli anlar yaşayan davetliler, İDO'nun yeni rotalarını kutladıkları bu özel gecede unutulmaz bir akşam geçirdi.

Denizcilik, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm İDO'dan uluslararası seferlere güçlü bir açılış: Dört deniz, tek vizyon - Son Dakika

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