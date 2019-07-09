İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark
50 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüsleri, sefer tarihi fark etmeksizin tüm yolcularına İSPARK'ta ücretsiz otopark hizmeti sunacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:46 Kaynak: AA
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı içerisinde sefer tarihi fark etmeksizin tek yön veya gidiş dönüş olarak alınan İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferlerinde tüm yolculara İSPARK'ta ücretsiz otopark hizmeti sunuyor.
TÜM YOLCULAR KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK
İSPARK iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında tüm yaya yolcu ve araç biletleri ile yolcular bu kampanyadan faydalanabilecek.
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