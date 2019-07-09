Son Dakika Haberleri: İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark
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İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark

50 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri, sefer tarihi fark etmeksizin tüm yolcularına İSPARK'ta ücretsiz otopark hizmeti sunacak.

İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı içerisinde sefer tarihi fark etmeksizin tek yön veya gidiş dönüş olarak alınan İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferlerinde tüm yolculara İSPARK'ta ücretsiz otopark hizmeti sunuyor.

TÜM YOLCULAR KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK

İSPARK iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında tüm yaya yolcu ve araç biletleri ile yolcular bu kampanyadan faydalanabilecek.

İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:46 Kaynak: AA
İstanbul Deniz Otobüsleri, İspark, Ekonomi, Güncel
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