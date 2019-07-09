İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark
2 saat önce
İDO, sefer tarihi fark etmeksizin tüm yolcularına İspark'ta ücretsiz otopark hizmeti sunacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:32
İDO, sefer tarihi fark etmeksizin tüm yolcularına İspark
'ta ücretsiz otopark hizmeti sunacak.
İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor