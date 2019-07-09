Son Dakika Haberleri: İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark
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İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark

2 saat önce

İDO, sefer tarihi fark etmeksizin tüm yolcularına İspark'ta ücretsiz otopark hizmeti sunacak.

İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark, System.String[]
İDO, sefer tarihi fark etmeksizin tüm yolcularına İspark'ta ücretsiz otopark hizmeti sunacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:32 
İstanbul Deniz Otobüsleri, İspark, Ekonomi
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