İDO, Dikili-Midilli Seferlerini 16 Mayıs'ta Başlatıyor! - Son Dakika
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Turizm

İDO, Dikili-Midilli Seferlerini 16 Mayıs'ta Başlatıyor!

İDO, Dikili-Midilli Seferlerini 16 Mayıs\'ta Başlatıyor!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 37 yıldır deniz taşımacılığı sektöründe hizmet veriyor. Şimdi de İzmir Dikili Limanı'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na seferler düzenleyecek. Yeni sefer hattı, 16 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. 30 dakika süren bir yolculukla Midilli'ye ulaşılacak. Kurban Bayramı boyunca her gün, Haziran sonuna kadar haftada dört gün ve Temmuz-Ağustos aylarında ise haftanın her günü seferler düzenlenecek. Biletler, İDO'nun resmi web sitesi üzerinden satışa çıktı.

13.01.2025 14:23
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37 yıldır deniz taşımacılığı sektöründe hizmet veren İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Ege Adaları'na yönelik seferlerine bir yenisini ekledi. 2024 yılında Ege Adaları'na düzenlemeye başladığı seferlerle dikkat çeken İDO, şimdi de İzmir Dikili Limanı'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yolculuk imkânı sunuyor.

Dikili-Midilli Hattı 16 Mayıs'ta Başlıyor

İDO'nun yeni sefer hattı, 16 Mayıs 2025 tarihinde yolcularla buluşacak. Dikili Limanı'ndan sabah saat 08.00'de hareket edecek olan deniz otobüsü, yalnızca 30 dakika süren bir yolculuğun ardından Midilli Limanı'na ulaşacak. Dönüş seferleri ise her akşam saat 18.00'de Midilli'den gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı boyunca her gün yapılacak olan seferler, Haziran sonuna kadar haftada dört gün (Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar) devam edecek. Temmuz ve Ağustos aylarında ise yoğun tatil sezonu nedeniyle seferler haftanın her günü düzenlenecek.

Midilli Sefer Takvimi

İDO'nun Midilli seferlerinin detayları şu şekilde:

Mayıs 2025: 16 Mayıs'tan itibaren Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri.

Haziran 2025: Bayramda her gün, bayram sonrası haftada 4 gün.

Temmuz-Ağustos 2025: Haftanın her günü.

Eylül 2025: Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri.

Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım

İDO, deniz ulaşımında hızlı ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyor. 50 gemiden oluşan filosuyla Marmara Denizi ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren İDO, yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2024 yılında başlattığı Ege Adaları seferleriyle tatilciler için cazip seçenekler sunan İDO, Marmara Bölgesi'nde Eskihisar, Topçular, Yalova, Bandırma, Bursa ve Marmara Adası gibi noktalara da ulaşım hizmeti sağlıyor.

Biletler Satışta

Midilli seferleri için bilet satışları 2 Ocak 2025 tarihinde başladı. Tatilciler, İDO'nun resmi web sitesi üzerinden biletlerini kolayca satın alabilir.

Daha fazla bilgi için İDO'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ulaşım, Turizm, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm İDO, Dikili-Midilli Seferlerini 16 Mayıs'ta Başlatıyor! - Son Dakika

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