Son Dakika Haberleri: İdo 'İlkbahar Tarifesi' Biletleri Satışta

İdo 'İlkbahar Tarifesi' Biletleri Satışta

1 saat önce

İDO, 1 Nisan'da başlayacak ve 16 Haziran'a kadar sürecek 'İlkbahar Tarifesi' biletlerini satışa sundu.

İdo 'İlkbahar Tarifesi' Biletleri Satışta, System.String[]
İDO, 1 Nisan'da başlayacak ve 16 Haziran'a kadar sürecek 'İlkbahar Tarifesi' biletlerini satışa sundu.

İDO, İlkbahar Tarifesi biletlerini avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu. Buna göre, İlkbahar tarifesi 1 Nisan'da başlayacak ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Yenikapı- Bandırma hattında seferler artıyor

1 Nisan'dan itibaren Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü ve Yenikapı-Bandırma Feribot seferlerini de karşılıklı olarak artıran İDO'da, her gün gidiş 12: 00, hafta içi ve Pazar günleri 15: 30 dönüş deniz otobüsü seferleri ekleniyor. Açıklamaya göre ayrıca Cuma 07: 00 gidiş, 18: 30 dönüş olacak şekilde hızlı feribot seferleri ilave ediliyor.

Adalara yeni seferler başlıyor

İDO, Nisan ayı ile birlikte yepyeni İlkbahar Tarifesi kapsamında Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa ve Marmara Adası'na yeni seferlerine 12 Nisan'da başlayacak. Seferler 60 TL'den başlayan fiyatlarla Haziran ayına kadar Cuma günleri Bostancı-Yenikapı'dan gidiş, Pazar günü ise Avşa ve Marmara Adası'ndan dönüş şeklinde gerçekleşecek.

Baharda deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini artırıyor

Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Çınarcık ve Esenköy bölgesine yeni seferlerine 12 Nisan'da başlayacak. Seferler 19 TL'den başlayan fiyatlarla Haziran ayına kadar Cuma günleri Bostancı-Yenikapı'dan gidiş, Pazar günü ise Esenköy ve Çınarcık'tan dönüş şeklinde gerçekleşecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

1 Nisan, İstanbul Deniz Otobüsleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Digiturk'e Rekabet Soruşturması Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu

İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı İyilik Yapıp Sırasını Başkasına Verdi, 8 Milyar TL'lik Ödülün Sahibi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdo 'İlkbahar Tarifesi' Biletleri Satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]