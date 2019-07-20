Son Dakika Haberleri: İdo, Marmaris'te sahneye çıktı
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İdo, Marmaris'te sahneye çıktı

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan İdo, çoğunluğu kadın olan yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu.

İdo, Marmaris'te sahneye çıktı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan İdo, çoğunluğu kadın olan yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu.
Şarkıcı İdo Tatlıses, Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir diskoda sahneye çıktı. İdo'nun sahne kıyafeti olarak beyaz şort, tişört ve spor ayakkabı tercih ettiği görüldü. Bir baterist, DJ ve saksafoncu eşliğinde sahneye çıkan İdo, hareketli şarkılarla, kendisini dinleyen yaklaşık 2 bin kişiyi eğlendirdi. Diskolarda çalınan İspanyolca ve İngilizce hareketli hit şarkıları seslendiren İdo'ya, dinleyenler de eşlik etti. Bazı kadın hayranları sahne önünde cep telefonuyla selfie yaptı. İki saat sahnede kalan İdo, konser sonunda gül yağmuruna tutuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:27 Kaynak: DHA
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