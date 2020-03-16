İDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

İDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
6 saat önce
İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı- Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı- Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyuruldu.
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