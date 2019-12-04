İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa , saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.

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