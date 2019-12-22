İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova, 07.50'de Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 08.00'de Bursa- Büyükçekmece, 08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30'da Büyükçekmece-Bursa, 10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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