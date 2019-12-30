İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı- Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
16:56 Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
16:56 Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü - Son Dakika
16:55 Sadakataşı'ndan İdlib yardımı - Son Dakika
16:51 Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor - Son Dakika
16:51 Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi'nde de akıyor - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:57:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]