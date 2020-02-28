İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

6 saat önce

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor.

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi, System.String[]

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.


İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08: 00 Bursa- Büyükçekmece - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililer birbirini suçladı
KDV indirimi mobilya sektörüne "can suyu" oldu Bursa'ya şehit ateşi düştü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
14:53 Ünlü isimler, 33 şehidimizden sonra konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti
13:42 Türkiye şehitlerine ağlıyor! İşte ünlülerin paylaşımları
13:42 Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 15:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]