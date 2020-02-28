İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
6 saat önce
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08: 00 Bursa- Büyükçekmece - BURSA
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