İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi - Son Dakika
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İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi

18.05.2022 21:07

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bursa seferini yapan ve kuvvetli fırtına nedeniyle kendi iskelesine yanaşamayan deniz otobüsünün yolcuları, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesinden tahliye edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bursa seferini yapan ve kuvvetli fırtına nedeniyle kendi iskelesine yanaşamayan deniz otobüsünün yolcuları, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesinden tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00'de İstanbul'dan hareket eden "Uluç Ali Reis" isimli deniz otobüsü, kuvvetli fırtına nedeniyle Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki İDO iskelesine yanaşamadı.

Bunun üzerine kaptan, deniz otobüsünü Mudanya merkezinde bulunan BUDO iskelesine yanaştırdı. BUDO iskelesine güçlükle yanaşan ve birkaç kez halat koparan deniz otobüsünün yolcuları burada tahliye edildi.

Bu arada fırtına nedeniyle kıyıda duramayan deniz otobüsü, Gemlik istikametine açığa alındı.

İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi
İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi
İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi
İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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