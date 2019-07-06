Son Dakika Haberleri: İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

47 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.

İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.
Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası hattı saat 10.15 itibarıyla gerçekleştirilen ilk seferle açıldı.
Adalara ulaşımda zaman avantajı sağlayan seferlere ilk gün Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi.
1 Eylül'e kadar sürecek seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
Tekirdağ'dan arabalı vapurla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası'na, deniz otobüsüyle 1,5 saatte ulaşılabilecek.
Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:05 Kaynak: AA
İstanbul Deniz Otobüsleri, Tekirdağ, Marmara, Avşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 18:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]