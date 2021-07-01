İDO'nun Tekirdağ, Marmara ve Avşa adaları hattının seferleri yarın başlayacak - Son Dakika

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Tekirdağ, Marmara ve Avşa adaları deniz otobüsü seferlerini yarın başlatacak.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Cuma saat 17.30'daki ilk seferle başlayacak Tekirdağ- Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar yapılacak.

İlk haftaya özel, çevrim içi bilet alımlarında, ilk 3 gün, 1 bilet alana 1 bilet de bedava verilecek.

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek, kodu olmadan bilet alma mümkün olmayacak.

Bu arada, önlemler çerçevesinde İDO'nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle eşleştirilerek, kontrol ediliyor.

Sefer saatleriyle ilgili "www.ido.com.tr", İDO Mobil Uygulama ve terminallerdeki satış noktalarından detaylı bilgiye erişilebiliyor.