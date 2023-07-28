İDO seferinde yaşanan fırtına ve korku dolu anlar - Son Dakika
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İDO seferinde yaşanan fırtına ve korku dolu anlar

28.07.2023 11:04

AVŞA Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi. Yolcuların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı.

Avşa Adası'ndan İstanbul'a doğru yola çıkan deniz otobüsü, Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalandı. Yolcular çığlıklar atarken, çocuklarınsa ağladığı görüldü. Bazı vatandaşların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı

"SAKİN OLUN" ANONSLARI YAPILDI

Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı. Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı.

6 KİŞİ FENALAŞTI

Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı. Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.

İDO seferinde fırtına kabusu! Dalgalar sarstı, yolcular çığlıklar içinde ağladı
Kaynak: DHA
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Marmara Denizi, Avşa Adası, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDO seferinde yaşanan fırtına ve korku dolu anlar - Son Dakika


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