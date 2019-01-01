İdo Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
Hava muhalefeti sebebiyle İDO'nun Bandırma-İstanbul seferlerinden bazılarının iptal edildiği açıklandı.
Hava muhalefeti sebebiyle İDO'nun Bandırma- İstanbul
seferlerinden bazılarının iptal edildiği açıklandı. İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO)'dan edilen bilgiye göre, bugün saat 15: 30'da yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi iptal edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:37 Kaynak: İHA
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