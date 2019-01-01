Son Dakika Haberleri: İdo Seferleri İptal Edildi

İdo Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

Hava muhalefeti sebebiyle İDO'nun Bandırma-İstanbul seferlerinden bazılarının iptal edildiği açıklandı.

İdo Seferleri İptal Edildi, System.String[]
Hava muhalefeti sebebiyle İDO'nun Bandırma- İstanbul seferlerinden bazılarının iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'dan edilen bilgiye göre, bugün saat 15: 30'da yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi iptal edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

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