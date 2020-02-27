İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ - Son Dakika

İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

10 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07: 30 seferi

Bostancı- Beşiktaş 07: 40 seferi

Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi

Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde:

08: 00 Eminönü-Kadıköy-Adalar

07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07: 50 Kadıköy-Sarıyer

07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı

07: 45 Bostancı-Adalar

07: 40 Adalar-Kadıköy-Eminönü

07: 30 Beşiktaş-Adalar

07: 10 Adalar-Beşiktaş

07: 05 Bostancı-Büyükada

07: 00 Büyükada-Bostancı

06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

06: 35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi


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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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