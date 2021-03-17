İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor! İşte düğün tarihi...

Snob Magazin'in haberine göre; Düğün tarihinin belirlenmesi ile birlikte düğün hazırlıklarına başlayan çift, Vadistanbul'da bir restaurant'ta yemek yedikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmediler.

'TATLI BİR TELAŞIMIZ VAR'

Tatlıses, "Tatlı bir telaşımız var. Yorulurken bile mutlu oluyoruz, her şey yolunda." deyip ekledi: "Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayı sonunda düğünü yapacağız."