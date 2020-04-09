İdo Tatlıses'in yeni single'ı çıktı
6 saat önce
Çiftin evlerinde beraber çektikleri klipten anları Instagram hesabından paylaşan Şefkatli, "Ben hala izlerken çok eğleniyorum.
Çiftin evlerinde beraber çektikleri klipten anları Instagram hesabından paylaşan Şefkatli, "Ben hala izlerken çok eğleniyorum. Dodimin şarkısı çıktı. Yüreğine sağlık" dedi
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:01
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