Son Dakika Haberleri: İdo Tatlıses'ten Forum Erzurum Ziyaretçilerine Özel Performans

İdo Tatlıses'ten Forum Erzurum Ziyaretçilerine Özel Performans

2 saat önce

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi olan Forum Erzurum, misafirlerini İdo Tatlıses'in coşkulu performansıyla buluşturdu.

İdo Tatlıses'ten Forum Erzurum Ziyaretçilerine Özel Performans, System.String[]
Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi olan Forum Erzurum, misafirlerini İdo Tatlıses'in coşkulu performansıyla buluşturdu.

Forum Erzurum'da sahne alan Tatlıses, tam 60 dakikalık kesintisiz performansıyla izleyenleri coşturdu. Pek çok ünlü eseri kendine has yorumuyla seslendiren sanatçıya izleyenler de eşlik etti. Bir hayranına omuzundaki havluyu kaptıran Tatlıses, sık sık seyirciyle yakın temasta bulundu ve sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası olan ve ziyaretçilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan Forum Erzurum, yılın alışveriş festivali kapsamında İdo Tatlıses'i hayranlarıyla buluşturdu. Forum Erzurum'da sahne alan Tatlıses, popüler şarkılarını seyircilerle beraber seslendirdi, kendine has danslarıyla büyük alkış aldı. Tatlıses, sık sık sahneden inerek bu unutulmaz performansa yoğun ilgi gösteren Forum Erzurum ziyaretçileriyle buluştu. Buluşmalar esnasında omuzundaki havlusunu da bir hayranına kaptıran sanatçı, hem bir saatlik coşkulu performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topladı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

İdo Tatlıses, Erzurum, Magazin
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