İDO, TEKİRDAĞ'DA ADALARA SEFER BAŞLATTI - Son Dakika

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Tekirdağ, Marmara ve Avşa adaları deniz otobüsü seferleri başladı. İDO, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de adalara sefer yapacak.

İDO, Tekirdağ'da İlk haftaya özel, online çevrim içi bilet alımlarında, ilk 3 gün, 1 bilet alana 1 bilet de bedava verilecek. Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek, kodu olmadan bilet almak mümkün olmayacak. Tekirdağ- Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar yapılacak.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki yolculara kaptan köşkünden yolculara seslenerek, 'Hayırlı yolculuklar diledi. İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer de katıldı.