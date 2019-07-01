İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattını açıyor
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sanayi ve Ticaret A.Ş, 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:38 Kaynak: İHA
(İDO) Sanayi ve Ticaret A.Ş, 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ- Marmara
Adası ve Avşa
Adası deniz otobüsü hattını açıyor. Seferler 6 Temmuz- 1 Eylül
2019 tarihleri arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sanayi ve Ticaret A.Ş, ulaşım ihtiyaçlarına uygun yeni hatlar açmaya devam ediyor. İDO, 6 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Tekirdağ'dan Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı seferlerini başlatıyor. Seferler belirtilen tarihler arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2, 5-3 saate ihtiyaç varken İDO misafirleri Avşa Adası'na sadece 1,5 saatte geçecek.
Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatlerine dair bilgiler İDO'nun resmi sitesinde yer alıyor. - İSTANBUL
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