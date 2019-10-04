İDO terminallerine kedi ve köpek evleri

İDO, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında terminallerine kedi ve köpekler için evler hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yenikapı ve Bostancı terminalleri için kedi evi ve Eskihisar Terminali'ne köpek evi tasarlanırken, tüm terminallere kedi ve köpek evleri yerleştirilecek.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Yönetimi Müdürü Hande Ergünlü, kedi ve köpek evleri hazırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hali hazırda İDO ailesi olarak tüm çalışanlarımızın ve sıklıkla yolcularımızın beslediği kedi ve köpeklere şu an için yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminallerimizde evler hazırladık. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermeyi tüm terminallerimizde sürdüreceğiz."