Son Dakika Haberleri: İDO terminallerine kedi ve köpek evleri
Son Dakika Güncel Haber

İDO terminallerine kedi ve köpek evleri

1 saat önce

İDO, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında terminallerine kedi ve köpekler için evler hazırladı.

İDO terminallerine kedi ve köpek evleri, System.String[]

İDO, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında terminallerine kedi ve köpekler için evler hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yenikapı ve Bostancı terminalleri için kedi evi ve Eskihisar Terminali'ne köpek evi tasarlanırken, tüm terminallere kedi ve köpek evleri yerleştirilecek.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Yönetimi Müdürü Hande Ergünlü, kedi ve köpek evleri hazırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hali hazırda İDO ailesi olarak tüm çalışanlarımızın ve sıklıkla yolcularımızın beslediği kedi ve köpeklere şu an için yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminallerimizde evler hazırladık. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermeyi tüm terminallerimizde sürdüreceğiz."

Dünya Hayvanları Koruma Günü, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı
Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:27:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDO terminallerine kedi ve köpek evleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]