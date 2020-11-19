İDO ve BUDO'nun bazı deniz seferleri iptal edildi - Son Dakika

Bursa Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından, Marmara Bölgesi 'nde etkili olacak fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO 19 Kasım günü yapılacak bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'nun bazı deniz seferleri iptal edildi

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