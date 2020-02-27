İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli - Son Dakika
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İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli

1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07: 30 seferi

Bostancı- Beşiktaş 07: 40 seferi

Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi


İstanbul Deniz Otobüsleri, Armutlu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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