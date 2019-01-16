Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

44 dakika önce

İstanbul DHAİstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri, System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve   Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:  

  

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

BUDO'dan sefer iptalleri:  

07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 

08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:20 Kaynak: DHA

Mudanya, DHA, İstanbul, Bursa, Güncel
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