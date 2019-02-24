Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

29 dakika önce

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Mudanya, Bursa, İstanbul Deniz Otobüsleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Metre 20 Santim Boyundaki Devasa Yayın Balığı, Görenleri Hayrete Düşürdü Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün Memleketimiz, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesidir İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 07:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]