İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
6 saat önce
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:41 Kaynak: DHA
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal olan seferler şöyle:
İDO
07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya
) - İstanbul
(Eminönü/Sirkeci)
10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- İstanbul
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