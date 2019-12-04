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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

6 saat önce

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri, System.String[]
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:

İDO

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


- İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi, İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:41 Kaynak: DHA
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